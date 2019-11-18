Билялов — ещё не топ-вратарь. В системе Квартальнова рекорды ставить проще

В 11-м выпуске своей постоянной рубрики «Чемпионат» подводит итоги очередной недели регулярного чемпионата КХЛ.

Билялов – рекордсмен чемпионатов России, но ещё не топовый вратарь

На прошлой неделе в КХЛ произошло историческое событие. Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов установил новый рекорд продолжительности сухой серии для чемпионатов страны. Ему покорились не только цифры Алексея Мурыгина, удерживавшего первенство по этому показателю в КХЛ, но и достижение Иржи Трвая четырнадцатилетней давности. Казалось, что переплюнуть чеха, защищавшего ворота «Лады» при фирменной непробиваемой обороне, которую ставил тольяттинцам Пётр Воробьёв, невозможно, но Билялов показал, что и в современном хоккее есть место рекордам и подвигам.

Король «сухарей» России! Вратарь «Ак Барса» не пропускал более пяти часов Тимур Билялов побил сразу два рекорда – КХЛ и чемпионатов России. Последний держался 15 лет.

Тимур – большой молодец. Он долго шёл к признанию в родной команде, не скисал, отправляясь набираться опыта в клубы попроще, а этот сезон и вовсе начинал в ранге третьего вратаря «Ак Барса». Летом было непонятно, зачем казанцы выдёргивают Билялова из Риги, где у Тимура всё отлично получалось, было много игрового времени, но сейчас это можно назвать счастливым стечением обстоятельств.



Впрочем, можно ли говорить о том, что Билялова теперь стоит считать топ-вратарём? Кажется, такая оценка будет преждевременной. Только потому, что уникальный рекорд Тимура – в первую очередь заслуга системы Дмитрия Квартальнова. Его «Ак Барс» сейчас выглядит свежее и мощнее всех команд в КХЛ, казанцы топчут соперников и очень мало позволяют создавать у своих ворот. Такой стиль – фишка Квартальнова, который даже в регулярке стремится выигрывать в каждом матче. По работе Дмитрия Вячеславовича в ЦСКА мы помним, что этот тренер великолепно выстраивает организацию игры в обороне. Его «армейцы» всегда пропускали очень мало, а лучшие цифры статистики в карьере показывал не только Илья Сорокин, но и Виктор Фаст, Кевин Лаланд, Станислав Галимов. Не случайно и в «Локомотиве» именно при Квартальнове раскрылся Илья Коновалов, для которого второй полный год во взрослом хоккее проходит гораздо тяжелее.

«Ак Барс» сейчас – типичная команда Квартальнова. Идёт на первом месте в регулярке, меньше всех пропускает, максимально разгружает своего вратаря. В той же рекордной серии Билялова только раз соперник казанцев нанёс по воротам «Ак Барса» больше 26 бросков, но тут ведь нужно обращать внимание не только на количество, но и качество угроз. У Казани получается минимизировать по-настоящему опасные моменты у своих ворот, и в таких условиях у вратаря наибольшие шансы играть на ноль.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Повторю, что Билялов – красавец. Тот же Адам Рейдеборн при таких же исходных данных показывает статистику хуже, чем российский вратарь. Билялов играет уверенно и грамотно, но не стоит раньше времени говорить о том, что в России появился очередной крутой голкипер. Вне системы Квартальнова может быть совсем иная картина. Как, например, у Алексея Мурыгина, который после своего рекордного сезона в «Локомотиве» и близко не выходил на подобный уровень.

В КХЛ становится всё интереснее. Кризис настиг даже ЦСКА

В «армейском» клубе могут сколько угодно говорить о том, что три поражения подряд – это ещё не кризис, но для современного ЦСКА это явление не может быть названо иначе. Мы привыкли к тому, что красно-синие проигрывают очень редко, оперативно реагируют на неудачи и вообще напоминают машину, которую нереально остановить на длинном отрезке дистанции. Колоссальные ресурсы, лучшие игроки КХЛ в составе, убойная система Игоря Никитина – ЦСКА для своих постоянных побед тратил минимум эмоций, и в этом была главная сила «армейцев». Им просто не нужно было доставать из себя все силы, чтобы оставаться на вершине КХЛ.

Пашков: ЦСКА попал в функциональную яму, команде не хватает эмоций

Сейчас ситуация вдруг поменялась. Три поражения подряд и в них пропущено 12 (!) шайб. Если взять чуть глобальнее – в семи последних матчах ЦСКА проиграл пять раз и одержал лишь одну победу в основное время. А ещё в этих семи матчах ЦСКА не забивал более двух шайб. Вроде бы причины спада просты – возникли проблемы с реализацией моментов, что-то сломалось в системе игры в обороне, не выручают вратари. Такое случалось и раньше со многими командами, но только не с ЦСКА. Почему сейчас вдруг «армейцы» стали испытывать обычные земные трудности? Вот главный вопрос.



Крайне любопытно будет посмотреть, как ЦСКА выберется из такой ситуации. С тех пор, как «армейский» клуб был взят под крыло «Роснефтью», таких неудачных во всех смыслах отрезков у красно-синих не было никогда. Разберутся ли в клубе в истинных причинах этого спада? Со стороны их вычислить довольно тяжело, разве что можно предположить, что ЦСКА запоздало накрыл синдром «чемпионского похмелья». Но, с другой стороны, как он мог проявиться у команды всегда сосредоточенного тренера-максималиста Никитина?

ЦСКА первый раз проиграл три матча подряд под руководством Никитина

Ладно, ЦСКА в своих проблемах разберётся сам, а что же значит мини-кризис чемпиона для всей КХЛ? Только то, что лига становится ещё интереснее. Мы всю регулярку отмечаем, насколько плотнее стали таблицы конференций и неожиданнее результаты, а теперь оказывается, что даже роботоподобному ЦСКА не чуждо ничто человеческое. Вполне возможно, что прямо сейчас мы наблюдаем за самым конкурентным и непредсказуемым чемпионатом КХЛ за последние пять лет, и это очень круто.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Локомотив» провёл крутой трансфер и немного меняет стратегию. В Ярославле всё делают правильно

Мы много и заслуженно критиковали «Локомотив» на старте сезона, но к ноябрю в ярославском клубе всё устаканилось. Всё-таки Юрий Яковлев хоть и засиделся на своём посту в клубе, но, оказывается, всё ещё способен принимать правильные решения, которые благоприятно влияют на команду.



После непонятных кандидатур Крэйга Мактавиша и Александра Ардашёва пост главного тренера (хотя в Ярославле настаивают на формулировке «старший тренер») занял Майк Пелино, давным-давно работающий в России. Опыта и авторитета среди хоккеистов ему не занимать, так что никого не должно смущать, что Пелино в КХЛ никогда не работал главным. Вероятнее всего, в Ярославле не совсем добровольно пришли к тому, что «рулить» командой будет именно Пелино, и он оказался просто единственным оставшимся вариантом, но сейчас это не так важно. Опять же, назовём это счастливым стечением обстоятельств.

Где «Локомотиву» найти тренера? Говорят, может приехать Ялонен Но его пока не увольняют из «Берна».

Канадец работает хорошо, постепенно поднимает «Локомотив» в таблице Запада, а посильную помощь ему в последнее время оказывает новичок ярославцев – Магнус Пяаярви. Ярославцы подписали хорошего легионера по ходу сезона – и это тоже нетипичный шаг для «Локомотива», который в предыдущие годы привык искать резервы внутри себя. «Железнодорожники» сменили провалившегося Рэтти на Пяаярви и пока только выигрывают от этого решения. Швед потратил несколько матчей на адаптацию, но в последних трёх играх он заработал 5 (2+3) очков, а его тройка с Ландером и Егором Авериным выглядит самой горячей в «Локомотиве». Причем если к Антону и раньше не было особых претензий, то российский форвард, давно не приносивший клубу никакой пользы, вдруг ожил, и не за горами его первая заброшенная шайба в сезоне.

Фото: hclokomotiv.ru

Мы упрекали Яковлева, главного человека в «Локомотиве», за то, что у него нет чётко выстроенной стратегии развития клуба, а претендентом на Кубок Гагарина ярославцы числятся разве что на бумаге. Не сказать, что сейчас ситуация кардинально поменялась – подписание ветерана Маркова объяснить очень трудно — но, по крайней мере, стало понятнее, что из себя представляет нынешний «Локомотив». Сейчас этой командой управляет иностранный тренер, результат делают легионеры, а воспитание молодёжи перестало быть главенствующей целью. Более того, «Локомотив» отдал в скрытую аренду в рижское «Динамо» одного из своих воспитанников Кирилла Слепца. Представить такое в прошлые несколько лет было решительно невозможно. Сейчас «железнодорожники» показывают, что они реально хотят бороться за трофей, а не просто быть главным «детским садом» КХЛ. Такое положение дел не устраивает наших уважаемых ветеранов, которые до сих пор состоят в какой-то странной коалиции против всего зарубежного в нашем хоккее, но для «Локомотива» такая лёгкая смена стратегии – несомненный плюс. Да, сейчас клубу нужен забивной Пяаярви, а не перспективный Слепец, и это нормально. Таланты же из «Локомотива» никуда не денутся, что успешно сейчас доказывают, например, Николай Коваленко и Григорий Денисенко, успешно развивающиеся в системе Пелино.

Кагарлицкий без Шипачёва бесполезен в топ-клубе. Но в сборной России будет играть именно форвард СКА

Мы помним, что уход Кагарлицкого из «Динамо» в межсезонье в меньшей степени связан с возросшими амбициями Дмитрия. Бело-голубые сами не проявили должного рвения для того, чтобы сохранить в клубе лучшую связку прошлого сезона, это подтверждал и сам Кагарлицкий, и главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов. Но переход форварда в СКА дал нам возможность понять, что представляют собой Кагарлицкий и Шипачёв в больших командах по отдельности. И к середине ноября всем понятно, кто из них настоящий лидер и топовый хоккеист.

Кагарлицкий до перехода в «Динамо» постоянно тащил свои команды, будь то новокузнецкий «Металлург» или «Северсталь». Его игра за московский клуб создала иллюзию, что Дмитрий может потянуть и уровень команды с амбициями, поэтому трансфер в СКА (и сборную России) безотносительно обстоятельств воспринимался вполне логично. По такому маршруту последовал бы и Шипачёв, если бы не его бэкграунд в базовом клубе национальной сборной. Ожидалось, что Кагарлицкий станет ведущим хоккеистом СКА и подтвердит, что он может быть лидером в любой российской команде. Но оказалось, что в элите нашего хоккея Кагарлицкий малопродуктивен без крутого помощника.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В СКА Кагарлицкий совершенно не заметен, в 21 матче у него 8 очков и лишь две заброшенные шайбы. На несколько матчей Дмитрий попадал в запас петербуржцев, но в тех играх, где он выходил на лёд, его никто не зажимал, ему предоставляли хорошее игровое время и постоянных партнёров. Надо признать, что Кагарлицкий, ставший едва ли не главной звездой КХЛ в прошлом сезоне, попросту не тянет на высоком уровне без Шипачёва.



Что касается Вадима, то он в «Динамо» как будто и не заметил потери бойца. Шипачёв великолепен, он лучший бомбардир КХЛ, и рядом с ним расцвёл Дмитрий Яшкин. Как думаете, сколько бы очков было у Яшкина, играй он в том же СКА без Шипачёва?

Форварды московского «Динамо» Шипачёв и Яшкин — лидеры гонки бомбардиров КХЛ

Эта ситуация показала, насколько на самом деле разный уровень у Кагарлицкого и Шипачёва, и кто есть кто на высоком уровне в КХЛ. Но самое забавное, что в сборную России при этом будет призываться именно Дмитрий, а не Вадим. Хотя проблемы у национальной команды есть с центрфорвардами, а не с крайними нападающими. Но лучшему российскому хоккеисту КХЛ не простят непопулярного решения даже в интересах сборной, потому что даже на таком уровне ничто не может быть сильнее личной обиды.

Худший обмен в истории КХЛ

Про обмен «Витязя» и СКА сказано и написано уже немало, но спустя месяц с момента заключения этой сделки, очень хочется не просто в очередной раз удивиться её бессмысленности, но и назвать её худшим обменом в истории КХЛ. Никто из его участников пока не выиграл от перемен, зато есть явные проигравшие.



В СКА, как известно, перешли Артём Швец-Роговой и Александр Самонов. Центрфорвард провёл за петербуржский клуб восемь матчей, набрал одно 1 (0+1) очко, за какие-то заслуги был вызван в сборную России, где совершенно ничего не показал. Очевидно, обменивая Швеца-Рогового на Алексея Бывальцева, СКА хотел получить перспективного российского форварда на проблемную позицию, но в итоге только забрал у «Витязя» одного из лидеров, ещё совершенного не готового для перехода в большую команду. Велика вероятность, что в Швеце-Роговом в СКА скоро разочаруются, и он повторит путь того же Бывальцева. Вот только сможет ли Артём выйти на свой уровень, который он начинал показывать в «Витязе»?

СКА ограбил «Витязь», но не получил никакой выгоды. Питер в своём репертуаре «Локомотив» собрался доигрывать сезон без тренера, а в «Авангарде» забыли про молодёжь – в итогах недели КХЛ.

У Бывальцева, например, вспомнить свою игру за «Амур» сейчас не получается. В девяти матчах за подольский клуб у Алексея один балл за результативность, а на последний матч «Витязя» с «Торпедо» он не прошёл в состав. Про равнозначную замену Швеца-Рогового и заикаться не приходится, и можно смело констатировать, что от обмена центфорвардами не выиграл ни СКА, ни «Витязь», ни оба хоккеиста. Так зачем это всё нужно было?

«Витязь» после обмена со СКА проиграл 9 матчей из 10

Обмен вратарями выглядит более безобидным, но только на первый взгляд. Кочетков – безусловно, талантливый вратарь, но этот сезон показывает, что не зря Петру давали мало игрового времени в ХК «Сочи». Для КХЛ он ещё банально не готов, а СКА, где всё про Кочеткова поняли, предложил его «Витязю» в качестве бэкапа Ильи Ежова. Но у подольского клуба эту роль отлично выполнял Александр Самонов, переехавший в Санкт-Петербург на роль третьего голкипера. На первых порах он, конечно, получил игровое время, съездил в сборную и даже сыграл там один матч (надо же было как-то оправдать обмен), но сейчас Самонов играет за СКА только из-за травмы Алексея Мельничука, который ничем не хуже экс-голкипера «Витязя».



СКА, возможно, ещё получит пользу от Самонова, но «Витязь» в этой ситуации просто обобрали. Увели вратаря с отличной статистикой, а взамен отдали голкипера из молодёжного хоккея, с которым ещё работать и работать.



Словом, худший обмен в истории КХЛ. Переплюнуть его будет очень трудно.