«Трактор» — ЦСКА: в воротах хозяев вновь сыграет Сухачёв
Стали известны составы челябинского «Трактора» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 26 ноября, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Трактор»:
Сухачёв (Федотов);
Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;
Сергиенко — Калинин, Авцин — Попов — Щербак;
Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Шаров — Кравцов;
Бородкин, Степанов, Комаров — Коньков — Косов.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Дальбек — Робинсон, Слепышев — Андронов — Калинин;
Попов — Светлаков — Карнаухов.
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