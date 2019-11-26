«Трактор» — ЦСКА: в воротах хозяев вновь сыграет Сухачёв

Стали известны составы челябинского «Трактора» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 26 ноября, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Трактор»:



Сухачёв (Федотов);

Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;

Сергиенко — Калинин, Авцин — Попов — Щербак;

Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Шаров — Кравцов;

Бородкин, Степанов, Комаров — Коньков — Косов.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Дальбек — Робинсон, Слепышев — Андронов — Калинин;

Попов — Светлаков — Карнаухов.