Болельщики минского «Динамо» устроили флешмоб в поддержку Грецкого

Болельщики минского «Динамо» устроили флешмоб во время встречи с «Адмиралом», сообщает корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. На фан-секторе надели маски в поддержку форварда Вячеслава Грецкого, претендующего на участие в Матче звёзд КХЛ.



22-летний Грецкий — хоккеист четвёртого звена «Динамо». В нынешнем регулярном чемпионате нападающий принял участие в шести матчах за основную команду, не набрав очков при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени. В среднем Грецкий, выступающий под 99-м номером, проводит на площадке девять минут за матч.



После того как болельщики сформируют стартовые четвёрки, на втором этапе свой выбор сделают представители СМИ. Они выберут одного нападающего, одного защитника и одного голкипера в каждую сборную. Голосование журналистов будет проходить со 2 по 9 декабря. Затем спортивный департамент КХЛ выберет ещё четырёх игроков каждой из команд, включая вратаря.

Грецкий обошёл Капризова в голосовании для участия в Матче звёзд КХЛ