Грецкий обошёл Капризова в голосовании для участия в Матче звёзд КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий вышел на первое место в результатах голосования, где болельщики выбирают форварда из дивизиона Тарасова для участия в Матче звёзд КХЛ 2020 года. Хоккеист «зубров» обошёл нападающего ЦСКА Кирилла Капризова.
22-летний Грецкий — хоккеист четвёртого звена «Динамо». В нынешнем регулярном чемпионате нападающий принял участие в шести матчах за основную команду, не набрав очков при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени. В среднем Грецкий, выступающий под 99-м номером, проводит на площадке девять минут за матч.
После того как болельщики сформируют стартовые четвёрки, на втором этапе свой выбор сделают представители СМИ. Они выберут одного нападающего, одного защитника и одного голкипера в каждую сборную. Голосование журналистов будет проходить со 2 по 9 декабря. Затем спортивный департамент КХЛ выберет ещё четырёх игроков каждой из команд, включая вратаря.
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