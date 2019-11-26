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Кручинин — о звене с Шаровым и Кравцовым: работы непочатый край, радоваться рано

Кручинин — о звене с Шаровым и Кравцовым: работы непочатый край, радоваться рано
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Трактора» Алексей Кручинин дал комментарий после матча с ЦСКА (2:3).

«Полностью провалили второй период, из-за него проиграли весь матч. Допускали много потерь — в средней зоне, на синих линиях, — поэтому пропустили три гола. Соперник запирал нас в зоне, накладывали по две-три смены, мы переигрывали и просто вставали, за что нас и наказали.

Наше звено с Шаровым и Кравцовым? Ноль голов, работы непочатый край, так что радоваться воссоединению пока рано», — передаёт слова Кручинина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

Команда хозяев открыла счёт в концовке первого периода, голом отметился нападающий «Трактора» Лукаш Седлак. Во втором периоде «армейцы» забросили три шайбы, авторами которых стали форварды Иржи Секач, Максим Шалунов и Сергей Андронов. На 49-й минуте хозяева сократили разрыв до минимума усилиями Ника Бэйлена, но отыграться не сумели.

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