Кручинин — о звене с Шаровым и Кравцовым: работы непочатый край, радоваться рано

Нападающий «Трактора» Алексей Кручинин дал комментарий после матча с ЦСКА (2:3).



«Полностью провалили второй период, из-за него проиграли весь матч. Допускали много потерь — в средней зоне, на синих линиях, — поэтому пропустили три гола. Соперник запирал нас в зоне, накладывали по две-три смены, мы переигрывали и просто вставали, за что нас и наказали.



Наше звено с Шаровым и Кравцовым? Ноль голов, работы непочатый край, так что радоваться воссоединению пока рано», — передаёт слова Кручинина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.



Команда хозяев открыла счёт в концовке первого периода, голом отметился нападающий «Трактора» Лукаш Седлак. Во втором периоде «армейцы» забросили три шайбы, авторами которых стали форварды Иржи Секач, Максим Шалунов и Сергей Андронов. На 49-й минуте хозяева сократили разрыв до минимума усилиями Ника Бэйлена, но отыграться не сумели.

«Трактор» потерпел поражение от ЦСКА