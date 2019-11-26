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«Йокерит» обыграл «Амур», Лехтонен оформил дубль

«Йокерит» обыграл «Амур», Лехтонен оформил дубль
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги финский «Йокерит» на домашней площадке одержал победу над хабаровским «Амуром», встреча завершилась со счётом 4:1. Финская команда выиграла третий матч из пяти последних.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Команде хозяев удалось первой открыть счёт, на восьмой минуте удачным броском отметился защитник Микко Лехтонен. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Дмитрий Коробов и Антти Пильстрём. На 46-й минуте Йон Норман забил третий для «Йокерита» гол. На 54-й минуте Лехтонен оформил дубль, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Лехтонен (О'Нилл) – 07:09' (5x4)   1:1 Коробов (Капитуров, Кацуба) – 25:51' (5x5)   2:1 Пильстрём (Йоэнсуу, О'Нилл) – 38:15' (5x5)   3:1 Норман (Лепистё, Хаапала) – 45:46' (5x4)   4:1 Лехтонен (Контиола, Регин) – 53:09' (5x5)
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