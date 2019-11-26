«Йокерит» обыграл «Амур», Лехтонен оформил дубль

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги финский «Йокерит» на домашней площадке одержал победу над хабаровским «Амуром», встреча завершилась со счётом 4:1. Финская команда выиграла третий матч из пяти последних.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Команде хозяев удалось первой открыть счёт, на восьмой минуте удачным броском отметился защитник Микко Лехтонен. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Дмитрий Коробов и Антти Пильстрём. На 46-й минуте Йон Норман забил третий для «Йокерита» гол. На 54-й минуте Лехтонен оформил дубль, установив окончательный счёт.