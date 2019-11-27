«Нью-Джерси» уступил «Миннесоте» в домашней встрече
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Прудешниал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе «Миннесоты» дублем отметился Райан Сутер. Ещё одна заброшенная шайба на счету у Джордана Гринвея.
У «Дэвилз» отличились Йеспер Боквист и Кайл Палмьери.
Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на площадке 13 минут и 28 секунд и результативными действиями не отметился.
Таким образом, «Миннесота» прерывает свою серию из двух поражений.
В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Миннесота Уайлд» встретится с «Оттава Сенаторз».
НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Сутер (Фиала, Койву) – 05:30' (5x4) 0:2 Гринвей (Эрикссон Эк) – 10:07' (5x5) 1:2 Боквист (Симмондс, Хьюз) – 12:44' (5x5) 2:2 Палмьери (Холл, Хишир) – 33:28' (5x4) 2:3 Сутер (Донато, Хартман) – 43:00' (5x5)
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