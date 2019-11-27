«Нью-Джерси» уступил «Миннесоте» в домашней встрече

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча состоялась на стадионе «Прудешниал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Миннесоты» дублем отметился Райан Сутер. Ещё одна заброшенная шайба на счету у Джордана Гринвея.

У «Дэвилз» отличились Йеспер Боквист и Кайл Палмьери.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на площадке 13 минут и 28 секунд и результативными действиями не отметился.

Таким образом, «Миннесота» прерывает свою серию из двух поражений.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Миннесота Уайлд» встретится с «Оттава Сенаторз».