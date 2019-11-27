Бриндамор подтвердил, что тренер «Калгари» действительно бил Йордана

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал скандал, в центре которого оказался наставник «Калгари Флэймз» Билл Питерс. Ранее защитник «Амура» Михал Йордан назвал Питерса «худшим тренером за всю историю». Он обвинил Питерса в том, что тот ударил его во время матча. Бриндамор работал вместе с Питерсом в «Каролине».

«Это точно было», — сказал Бриндамор в ответ на вопрос о физическом воздействии Питерса на подопечных. Слова Бриндамора приводит The Athletic.

«Калгари» может быть вынужден отправить в отставку главного тренера под давлением общественного мнения после обвинений специалиста в расизме. Темнокожий хоккеист Аким Алиу, уже завершивший карьеру, рассказал, что столкнулся с расизмом со стороны Питерса, когда они вместе работали в «Рокфорд Айс Хогз». По его словам, всё произошло в 2009 году.