«Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд, проиграв «Витязю» в овертайме

В Подольске завершился очередной матч Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» на своём льду переиграл «Нефтехимик» со счётом 2:1 ОТ.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Уже в первом периоде соперники обменялись точными бросками. На 9-й минуте Алексей Бывальцев вывел хозяев вперёд, но уже через три минуты Якоб Берглунд восстановил равновесие в счёте. После этого командам никак не удавалось изменить счёт, и всё решилось в овертайме. Уже на 2-й минуте овертайма Алексей Макеев забросил победную шайбу.

«Витязь» одержал лишь третью победу в 10 последних матчах. «Нефтехимик» потерпел в КХЛ уже шестое поражение подряд.