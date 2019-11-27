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«Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд, проиграв «Витязю» в овертайме

«Нефтехимик» потерпел шестое поражение подряд, проиграв «Витязю» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

В Подольске завершился очередной матч Континентальной хоккейной лиги. «Витязь» на своём льду переиграл «Нефтехимик» со счётом 2:1 ОТ.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Уже в первом периоде соперники обменялись точными бросками. На 9-й минуте Алексей Бывальцев вывел хозяев вперёд, но уже через три минуты Якоб Берглунд восстановил равновесие в счёте. После этого командам никак не удавалось изменить счёт, и всё решилось в овертайме. Уже на 2-й минуте овертайма Алексей Макеев забросил победную шайбу.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2019, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бывальцев (Ержабек, Лаюнен) – 09:03' (5x4)   1:1 Берглунд (Мёрфи, Энлунд) – 12:46' (5x5)   2:1 Макеев (Бывальцев, Лаюнен) – 61:17' (3x3)

«Витязь» одержал лишь третью победу в 10 последних матчах. «Нефтехимик» потерпел в КХЛ уже шестое поражение подряд.

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