Кудашов: посчитали, что Аскарову пора дебютировать. Он подтащил в нужный момент

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи». Встреча завершилась победой питерцев со счётом 4:2, в КХЛ в составе СКА дебютировал 17-летний голкипер Ярослав Аскаров.
«Хочу поблагодарить болельщиков, потому что сегодня проходят не только хоккейные спортивные события. Всё равно собрали полный стадион, поддерживали нас. Что касается игры, то были хорошие отрезки, а были не очень. Самое главное, взяли два очка, в нужный момент вратарь оставил нас на плаву, подтащил, здорово сделал своё дело. Рано или поздно любой хоккеист начинает, кто-то раньше, кто-то позже. Посчитали, что Аскарову пора.
Аскаров поедет в Новогорск 10 декабря. Сыграет ли он ещё? Мы идём шаг за шагом, у нас ещё есть вратари, будем давать играть всем. Что касается молодёжи, то выводим их постепенно, чтобы они осваивались, чтобы не сразу на них всё наваливалось.
В системе СКА хорошая молодёжь, у нас очень много сборников. Смотрим, кто заслуживает шанса, привлекаем сначала на тренировки, смотрим, как они себя проявляют, потом вводим в состав. Естественно, молодёжь всегда добавляет энергии», — сказал Кудашов на пресс-конференции.
- 27 ноября 2019
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