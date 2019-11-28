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Аскаров: старался особенно не думать, что это КХЛ, просто выходил и играл

Аскаров: старался особенно не думать, что это КХЛ, просто выходил и играл
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер СКА Ярослав Аскаров, дебютировавший в КХЛ в матче с «Сочи» (4:2), поделился эмоциями. Аскаров дебютировал в 17-летнем возрасте, став вторым в списке самых молодых дебютантов-вратарей лиги.

«Что чувствую? Радость. Узнал за два-три дня до игры. Был приятно удивлён, но старался особенно не думать о том, что это КХЛ. Просто выходил и играл.

Непростая игра была. Спасибо «Сочи» за матч. Хороший соперник, здорово играли. Но мы больше хотели, потому и победили. Вся команда меня поддерживала. Обычные шуточки, «давай-давай».

Как я могу руководить командой в 17 лет? Все взрослые, все понимают, что я вратарь и лучше со своей позиции вижу площадку. Если я кому-то говорю, то помогаю ему, а он может помочь мне. Это всё для команды. Не имеет значения, 17 или 30 лет. Все работаем на одно дело», — цитирует Аскарова пресс-служба СКА.

Аскаров стал вторым по молодости вратарём, дебютировавшим в КХЛ
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