Второй гол «Рейнджерс» в ворота «Каролины» организовали трое защитников. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Каролину Харрикейнз». В ходе второго периода команда Дэвида Куинна впереди – 3:2.

В составе «синерубашечников» отличились вернувшийся в состав после длительного отсутствия Мика Зибанеджад, Брендан Смит и Адам Фокс. Второй гол «Рейнджерс» получился довольно необычным для современной НХЛ. Его организовали трое защитников, одновременно находившихся на льду.

Американский защитник Тони Деанджело нашёл передачей ещё одного американца Райана Линдгрена, который в свою очередь вывел на бросок канадца Смита. Это стало возможным по той причине, что Смит на протяжении всего сезона выходит на лёд в четвёртой тройке нападения «синерубашечников».

Видео гола Смита можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.