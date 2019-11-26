Тренер «Рейнджерс»: если бы Деанджело не бросил, то я усадил бы его в запас

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал победный гол защитника Тони Деанджело в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:2 ОТ).

«Это были отличные «ножницы» в исполнении Деанджело и Панарина. Когда Тони вышел на убойную позицию, перед ним было чистое пространство, просматривалась вся вратарская площадь. И если бы он в таком моменте сделал бы передачу, то я бы усадил его на скамейку запасных», — приводит слова Куинна Newsday.

Видео гола Деанджело можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Главный тренер «Рейнджерс» славится в НХЛ своими методами работы. Перевод в запас является одним из любимых приёмов Куинна. В ходе прошлого сезона за лишние передачи в чужой зоне неоднократно страдал российский нападающий Павел Бучневич.

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