Плющев: КХЛ необходимы встречи с клубами НХЛ. Нужно делать всё возможное

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением об идеи приезда «Вашингтон Кэпиталз» в Россию с целью проведения матчей регулярного чемпионата НХЛ.

«Наш хоккей всегда ценил международные встречи — на уровне как сборных, так и клубов. По таким встречам мы определяли уровень развития хоккея в стране, класс наших игроков. Поэтому я двумя руками „за“. Надо признать, что матч „Вашингтона“ даже с „Баффало“, „Аризоной“ или другими в общем-то проходными клубами НХЛ вызовет в России и в частности в Москве очень приличный интерес. За последние десятилетия НХЛ стала мировой лигой, там выступают наши ведущие хоккеисты, поэтому народ пойдёт. В том числе из глубинки.

Если это будет выставочный матч, когда можно повалять дурака, то вряд ли. Если официальный, в котором будут разыгрываться очки в зачет регулярного чемпионата НХЛ, то это более серьёзное дело. Но нужно понимать, что цена таких матчей кардинально разная. У НХЛ есть свои спонсоры, свои телевезионные обязательства, поэтому официальный матч регулярного чемпионата — событие дорогое, нужно многих в Европу привезти. А вот шоу-игры, которые недавно были, например, в Китае, проводятся на раз-два и без особых затрат.

КХЛ однозначно необходимы встречи с клубами НХЛ. Пойдёт ли на них североамериканская сторона — большой вопрос. Финансово тяжелый для КХЛ и спорный для НХЛ, которая может не захотеть подтягивать другие лиги, конкурентов до своего уровня. Нужно делать всё возможное, чтобы встречаться с клубами НХЛ. Матч «Вашингтон» — «Баффало» в Москве — это хорошо, но матчи «Вашингтон» — ЦСКА или «Вашингтон» — «Динамо» — намного лучше. Овечкин против обладателя Кубка Гагарина или против родного клуба — это супервывески, которые гарантируют ажиотаж. Да и Санкт-Петербург, учитывая его возможности, примет любой клуб НХЛ в матче со СКА на высшем уровне», — цитирует Плющева Russia-Hockey.