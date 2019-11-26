Овечкин и «Вашингтон» хотят в Россию! Будет аншлаг даже в 80-тысячных «Лужниках»

Выставочные матчи в России были, игры регулярки НХЛ – никогда

Конечно, это было бы круто! Ещё ни разу в истории клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», который завоевал долгожданный Кубок Стэнли в позапрошлом сезоне, не играл в России. Кроме того, в нашей стране не было ни одного вынесенного матча регулярного чемпионата НХЛ. Европе к подобному празднику хоккея не привыкать, а вот для России такие игры – диковинка.



Мы помним выставочные матчи между клубами НХЛ и КХЛ. В 2008 году «Магнитка» играла с «Рейнджерс», в 2010 году СКА принимал «Каролину», а рижское «Динамо» — «Финикс», нынче ставший «Аризоной». Но выставочные матчи (они же товарищеские) – это одно, а настоящие официальные игры регулярки между командами Национальной лиги – совершенно другое.

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В них никто не будет себя жалеть и пижонить на льду. Наоборот, все захотят максимально проявить себя, тем более что обычно для участия в европейских турне выбирают клубы, в которых есть игроки из страны, в которой будет проходить матч. Недавно в Стокгольме по такому принципу сильнейшего между собой выявляли «Тампа» и «Баффало».

На Овечкине в России будет гарантированный аншлаг

Главное для лиги (а окончательное решение, несмотря на все пожелания других заинтересованных сторон, именно за НХЛ) — это заработок и целесообразность проведения подобных вынесенных встреч. «Ничего лично, только бизнес», – любят повторять боссы лиги. Руководство НХЛ должно быть на сто процентов уверено, что на условный «Вашингтон» точно придут зрители в Москве или Санкт-Петербурге, на «Тампу» — в Стокгольме и так далее.



Так вот, в случае, если «Кэпиталз» всё-таки добьются желаемого и смогут выбить для себя поездку в Россию, не будет никаких сомнений, что на игре с участием «Кэпиталз» соберётся аншлаг. Приезд в Россию Александра Овечкина – это праздник не только для хоккейных болельщиков, но и для всех любителей спорта.



Кстати, в следующем году у Александра Великого будет действовать последний год контракта со столичным клубом, и неизвестно, что будет дальше. Поэтому упустить шанс увидеть капитана Овечкина и его «Вашингтон» — значит пропустить нечто важное и особенное.

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Где играть «Вашингтону»?

А ведь помимо Овечкина в «Вашингтоне» играют Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов. Представляете, если, к примеру, матч с участием «Кэпиталз» состоится на новенькой арене «Динамо» в Петровском парке? Будет очень символично, ведь Александр – воспитанник московского «Динамо». Да и арена в «Парке Легенд» вполне способна принять встречу регулярного чемпионата НХЛ. Аналогично можно сказать и про Санкт-Петербург. В этом городе хоккея любят и на СКА всегда приходит много болельщиков.



Другой вопрос – вместимость этих спортивных объектов. Арена в «Парке Легенд» вмещает 13 тыс. человек, новый динамовский стадион – почти 12 тыс. (футбольный – 25 700), Ледовый дворец в Питере – 12 500.



Учитывая, что на Овечкине в России будет гарантированный бум, стоит задуматься о проведении подобных игр на футбольных аренах по примеру игр Евротура с участием сборных России и Финляндии. Напрашивается два варианта: это либо «Газпром Арена» со вместимостью 68 тыс. человек, где свои футбольные матчи проводит «Зенит» (там же Россия второй год подряд будет играть с финнами и возможности этой арены известны), либо стадион «Лужники» в Москве.

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А что, почему бы не провести игру подобного уровня на спортсооружении, которое вмещает 81 тыс. зрителей? Именно столько человек посмотрят на игру Овечкина и «Кэпиталз» в «Лужниках». Нет сомнений, что если этот стадион смогут подготовить к хоккейному матчу, то все билеты на зрелище подобного уровня будут проданы. Плюс Овечкин больше привязан к Москве, нежели к Питеру. Получится круче, чем недавний приезд в Москву известного португальского футболиста Криштиану Роналду вместе с «Ювентусом». Зная возможности ФХР, нет сомнений, что федерация поможет в организации игры и всё будет проведено на высшем уровне.

Позиция «Кэпиталз» и что может помешать игре в России

Изначально информация о том, что матч с участием «Вашингтона» может пройти в России, появилась в американском издании Washington Post. Вашингтонской газете, которая плотно работает с «Кэпиталз» и часто выдаёт инсайды о жизни клуба, поэтому информация коллег явно проверенная – её не брали с потолка.



«Мы обсуждали разные вещи, касающиеся матчей за рубежом. Говорили о возможности проведения встречи в России или Швеции. Обсуждался также вариант с проведением выставочного матча в Китае. Лично я не был заинтригован возможной игрой в Азии. Мне кажется, для спортсменов непросто проводить такие матчи во время тренировочного лагеря», — заявил президент клуба Дик Патрик.

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Значит, мысли о том, чтобы привезти Овечкина и «Вашингтон» в Россию, у руководства «Кэпиталз» действительно есть, как и о поездке в Китай. Напомним, что китайский рынок НХЛ тоже пытается завоевать. Что же может помешать приезду Овечкина и «Кэпиталз» в Россию? Дело в том, что НХЛ уже объявила, кто будет играть в Европе в следующем сезоне. «Бостон» и «Нэшвилл» сыграют в Чехии, а «Коламбус» и «Колорадо» – в Финляндии. Поэтому на решение вопроса у «Вашингтона», которого изначально не было в планах лиги, есть неделя. НХЛ – серьёзная организация, которая всё планирует заранее. Позже никто ни под кого подстраиваться уже не будет.