Грецкий вошёл в состав минского «Динамо» на выездную серию

Минское «Динамо» определилось с составом на выездную серию, в ходе которой «зубрам» предстоят матчи в Ярославле, Нур-Султане и Сочи.

Вратари: Юнас Энрот, Дэнни Тэйлор, Михаил Карнаухов.

Защитники: Дмитрий Знахаренко, Кирилл Готовец, Олег Евенко, Роман Дюков, Владислав Ерёменко, Павел Денисов, Никита Крыскин, Роман Достанко.

Нападающие: Александр Павлович, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Игорь Мартынов, Андрей Костицын, Франсис Паре, Александр Когалев, Шейн Принс, Артём Демков, Тему Пулккинен, Вячеслав Грецкий, Райан Спунер, Евгений Дадонов, Иван Дроздов, Михаил Стефанович.

Артём Аносов, Андрей Степанов, Дмитрий Желнеровский и Даниил Бокун командированы в «Юность-Минск». Там же остается Дмитрий Желнеровский. Николай Сытый, Никита Толопило, Александр Осипков, Никита Феоктистов, Илья Казьянин и Илья Литвинов также остаются в фарм-клубе – «Динамо-Молодечно».