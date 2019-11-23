Грецкий: люди хотят видеть меня на Матче звёзд. Могу сделать буллит с драниками
Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий прокомментировал тот факт, что болельщики активно голосуют за него как за участника Матча звёзд 2020 года.
«Народ голосует, не я просил, но люди хотят меня видеть. Да, дед Уэйна Гретцки из Гродно, как и я. Может, между нами и есть какие-то связи. Я ещё пока не голосовал. Я засветился на TSN? Вчера мне скинули это, я посмеялся. Небольшой шок был. Поддержка болельщиков есть, и это очень хорошо, мне это нравится.
Есть ли трюк забавный? Мы придумаем что-нибудь с Алексеем Ковалёвым (пресс-атташе минского «Динамо». — Прим. «Чемпионата»). Например, буллит с драниками, покажем всем белорусскую кухню», — передает слова Грецкого корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
Грецкий рвётся на Матч звёзд КХЛ. У неожиданного лидера 0 очков в сезоне
Можно попасть на главное хоккейное шоу сезона, даже если ты не звезда. Джон Скотт подтвердит.
- 23 ноября 2019
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