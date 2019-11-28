«Металлург» — ЦСКА: стали известны составы команд

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 28 ноября, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Металлург»:



Кошечкин (Носов)

Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — О'Делл;

Бирюков — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Дорофеев;

Дронов — Матушкин, Паршин — Локтионов — Кулёмин;

Коробкин — Бабинцев, Любимов — Галузин — Тимкин.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Блажиевский — Киселевич, Капризов — Вей — Григоренко;

Науменков — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Дальбек — Робинсон, Слепышев — Андронов — Калинин;

Романов, Попов — Светлаков — Карнаухов.