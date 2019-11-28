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«Металлург» — ЦСКА: стали известны составы команд

«Металлург» — ЦСКА: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и московского ЦСКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 28 ноября, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Металлург»:

Кошечкин (Носов)
Антипин — Береглазов, Мозякин — Нестрашил — О'Делл;
Бирюков — Яковлев, Потехин — Расмуссен — Дорофеев;
Дронов — Матушкин, Паршин — Локтионов — Кулёмин;
Коробкин — Бабинцев, Любимов — Галузин — Тимкин.

ЦСКА:

Юханссон (Сорокин);
Блажиевский — Киселевич, Капризов — Вей — Григоренко;
Науменков — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Дальбек — Робинсон, Слепышев — Андронов — Калинин;
Романов, Попов — Светлаков — Карнаухов.

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