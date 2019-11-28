«Автомобилист» — «Барыс»: Дацюк остался вне состава хозяев из-за травмы

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и казахстанского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 28 ноября, начало матча — в 17:00 мск.



В состав хозяев не попал нападающий Павел Дацюк, игрок отправлен в список травмированных.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Василевский — Гуркин, Доус — Мэйсек — Голышев;

Бодров — Мамкин, Обидин — Холланд — Секстон;

Березин — Трямкин, Белоусов — Литовченко — Гареев;

Валитов, Овчинников, Хрипунов — Плэтт — Мозер.



«Барыс»:



Паскуале (Карлссон);

Метальников — Диц, Акользин — Бойд — Шевченко;

Охтамаа — Маклюков, Виделль — Найт — Старченко;

Клещенко — Шалапов, Михайлис — Валк — Шестаков;

Орехов, Панюков — Сагадеев — Гурков.