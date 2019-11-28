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«Автомобилист» — «Барыс»: Дацюк остался вне состава хозяев из-за травмы

«Автомобилист» — «Барыс»: Дацюк остался вне состава хозяев из-за травмы
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и казахстанского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 28 ноября, начало матча — в 17:00 мск.

В состав хозяев не попал нападающий Павел Дацюк, игрок отправлен в список травмированных.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Василевский — Гуркин, Доус — Мэйсек — Голышев;
Бодров — Мамкин, Обидин — Холланд — Секстон;
Березин — Трямкин, Белоусов — Литовченко — Гареев;
Валитов, Овчинников, Хрипунов — Плэтт — Мозер.

«Барыс»:

Паскуале (Карлссон);
Метальников — Диц, Акользин — Бойд — Шевченко;
Охтамаа — Маклюков, Виделль — Найт — Старченко;
Клещенко — Шалапов, Михайлис — Валк — Шестаков;
Орехов, Панюков — Сагадеев — Гурков.

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