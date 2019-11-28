Главный тренер «Витязя» Кравец вошёл в штаб сборной Беларуси

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец вошёл в тренерский штаб Михаила Захарова в сборной Беларуси.
Кравец – воспитанник ленинградского хоккея. Выступал за питерские команды «Ижорец», СКА и «Спартак». В 1991-м его задрафтовал «Сан-Хосе Шаркс» под общим 243-м номером.
Тренерскую карьеру начал в сезоне-2001/02, когда стал играющим тренером питерского «Спартака». С 2008 по 2014 год работал в системе питерского СКА, где помогал наставникам основной команды и руководил эмхаэловскими командами. С 2014 по 2017 год трудился ассистентом главного тренера в ХК «Сочи».
С сезона-2017/18 работал исключительно главным тренером – в китайском «КРС Хэйлунцзян» (ВХЛ) и в питерских «СКА-Варягах» (МХЛ) и «СКА-Неве» (ВХЛ). В мае 2019 года возглавил подольский «Витязь».
На старте текущего сезона КХЛ подмосковная команда выдала лучшую победную серию в своей истории, выиграв 10 матчей подряд. Долгое время «Витязь» возглавлял турнирную таблицу Западной конференции. Сейчас подольская команда занимает шестое место.
- 28 ноября 2019
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