Минское «Динамо» подписало полноценный контракт с Тейлором

Минское «Динамо» подписало полноценный контракт с голкипером Дэнни Тейлором, информирует официальный сайт команды из Беларуси. Вратарь ранее находился на просмотре и успел провести один матч.



В прошлом сезоне 33-летний вратарь защищал цвета новосибирской «Сибири», проведя 33 матча и отражая 91,4% бросков. Тейлор в КХЛ выступал также за «Медвешчак» и минское «Динамо», где провёл 19 матчей в сезоне-2014/15.



«Прибыв на просмотр, Дэнни очень хорошо показал себя в тренировочном процессе, понравился тренерскому штабу ответственным, профессиональным отношением к делу. Он реально заставил шевелиться других наших вратарей, которые почувствовали конкуренцию, дыхание в спину. Этого эффекта мы и добивались, ведь самоуспокоенность – наихудшее ощущение для спортсмена», – прокомментировал подписание генеральный директор «Динамо-Минск» Дмитрий Басков.

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