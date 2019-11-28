Минское «Динамо» подписало полноценный контракт с Тейлором

Минское «Динамо» подписало полноценный контракт с голкипером Дэнни Тейлором, информирует официальный сайт команды из Беларуси. Вратарь ранее находился на просмотре и успел провести один матч.
В прошлом сезоне 33-летний вратарь защищал цвета новосибирской «Сибири», проведя 33 матча и отражая 91,4% бросков. Тейлор в КХЛ выступал также за «Медвешчак» и минское «Динамо», где провёл 19 матчей в сезоне-2014/15.
«Прибыв на просмотр, Дэнни очень хорошо показал себя в тренировочном процессе, понравился тренерскому штабу ответственным, профессиональным отношением к делу. Он реально заставил шевелиться других наших вратарей, которые почувствовали конкуренцию, дыхание в спину. Этого эффекта мы и добивались, ведь самоуспокоенность – наихудшее ощущение для спортсмена», – прокомментировал подписание генеральный директор «Динамо-Минск» Дмитрий Басков.
- 28 ноября 2019
-
18:58
-
18:35
-
18:09
-
18:05
-
17:48
-
17:25
-
17:09
-
16:37
-
16:24
-
16:16
-
16:08
-
15:46
-
15:45
-
15:20
-
15:05
-
14:51
-
14:30
-
14:03
-
13:35
-
13:25
-
13:06
-
12:45
-
12:31
-
12:15
-
12:02
-
11:36
-
11:20
-
11:05
-
10:52
-
10:35
-
10:14
-
10:02
-
09:45
-
09:18
-
09:01