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Гол Виделля в овертайме принёс «Барысу» победу над «Автомобилистом»

Гол Виделля в овертайме принёс «Барысу» победу над «Автомобилистом»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке потерпел поражение от казахстанского «Барыса», встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ. Команда Андрея Мартемьянова проиграла третий из пяти последних матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Подопечные Андрея Скабелки открыли счёт в концовке первого периода, удачным броском отметился нападающий Аркадий Шестаков. «Автомобилисту» удалось сравнять счёт только в середине третьего периода, заброшенную шайбу в актив записал защитник Ефим Гуркин. Встреча перешла в дополнительное время, где победу клубу из Казахстана принёс нападающий Линус Виделль.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Нур-Султан
0:1 Шестаков (Михайлис, Орехов) – 18:29' (5x5)   1:1 Гуркин (Холланд, Голышев) – 50:54' (5x5)   1:2 Виделль (Найт) – 63:32' (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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