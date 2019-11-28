Гол Виделля в овертайме принёс «Барысу» победу над «Автомобилистом»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский «Автомобилист» на домашней площадке потерпел поражение от казахстанского «Барыса», встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ. Команда Андрея Мартемьянова проиграла третий из пяти последних матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Подопечные Андрея Скабелки открыли счёт в концовке первого периода, удачным броском отметился нападающий Аркадий Шестаков. «Автомобилисту» удалось сравнять счёт только в середине третьего периода, заброшенную шайбу в актив записал защитник Ефим Гуркин. Встреча перешла в дополнительное время, где победу клубу из Казахстана принёс нападающий Линус Виделль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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