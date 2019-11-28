И. Воробьёв: ЦСКА показал, почему он чемпион. «Металлург» съедали с шайбой

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с московским ЦСКА (1:3).



«Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы. В мощи, в физике превзошли нас. Использовали свои моменты – что было, сразу использовали. В меньшинстве нельзя пропускать. Первое меньшинство и гол. Нас съедали, только мы начинали играть с шайбой. Перебегали, не пустили.



Почему Коробкин сыграл только одну смену? Потому что Егор помогает основному составу, он молодой игрок», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Металлурга».



В первом периоде команда Игоря Никитина забросила две шайбы, авторами которых стали нападающие Михаил Григоренко и Кирилл Капризов. Во втором периоде ЦСКА упрочил преимущество, голом отметился форвард Павел Карнаухов. На 57-й минуте «Металлург» сумел распечатать Ларса Юханссона усилиями Николая Кулёмина, установив окончательный счёт.

«Металлург» проиграл ЦСКА, поражение стало пятым подряд