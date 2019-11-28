Павел Дацюк вновь надолго выбыл из-за травмы

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Барысом» (1:2 ОТ).



«Один центральный нападающий у нас в заявке остался — Холланд, остальные играли на флангах. Возвращение Павла Дацюка? Нескоро. Точно нескоро. Ещё в начале года я сказал, что чемпионат будет сумасшедший.



Вы ждёте, что «Автомобилист» будет 98 очков набирать за сезон? Да не будет такого! Все спотыкаются, любая команда может обыграть любую. Вам кажется, что мы стали супер-топ-клубом? Это не так. В чемпионате все грызутся, прошла половина сезона, и ничего не ясно никому. Единственное, может, «Ак Барс» оторвался — и всё! Ждать надо серьёзной турнирной борьбы. А феерии от нас ждать не надо», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

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