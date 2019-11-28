Скабелка: голов сегодня мало, больше на оборону сделали акцент

Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от выигранного матча с екатеринбургским «Автомобилистом» (2:1 ОТ).



«Это третья игра с «Автомобилистом», многое уже сказано. Если в первых двух играх хоккей был таким, в какой хотели бы играть и мы, и «Автомобилист», то сегодня мы постарались не дать «Автомобилисту» столько возможностей для контратак. Спасибо ребятам, что справились с этим. Да, мало голов, но никто не хотел уступать, больше на оборону сделали акцент. Выиграли — спасибо команде за победу», — приводит слова Скабелки официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Подопечные Андрея Скабелки открыли счёт в концовке первого периода, удачным броском отметился нападающий Аркадий Шестаков. «Автомобилисту» удалось сравнять счёт только в середине третьего периода, заброшенную шайбу в свой актив записал защитник Ефим Гуркин. Встреча перешла в дополнительное время, где победу клубу из Казахстана принёс нападающий Линус Виделль.

Гол Виделля в овертайме принёс «Барысу» победу над «Автомобилистом»