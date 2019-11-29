Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

28 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись пять матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Куньлунь» проиграл «Авангарду» — 2:3 Б.

«Автомобилист» уступил «Барысу» — 1:2 ОТ.

«Металлург» потерпел поражение от ЦСКА — 1:3.

«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» — 4:2.

«Северсталь» одолела «Адмирал» — 1:0.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.