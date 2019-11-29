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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

28 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись пять матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Куньлунь» проиграл «Авангарду» — 2:3 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
Б
Авангард
Омск
1:0 Кракнелл (Спроул) – 12:53' (4x5)   1:1 Мартынов – 15:45' (5x5)   1:2 Кошелев (Семёнов) – 19:32' (5x5)   2:2 Миллер (Ип) – 24:49' (5x5)   2:3 Кошелев – 65:00' (ПБ)

«Автомобилист» уступил «Барысу» — 1:2 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Нур-Султан
0:1 Шестаков (Михайлис, Орехов) – 18:29' (5x5)   1:1 Гуркин (Холланд, Голышев) – 50:54' (5x5)   1:2 Виделль (Найт, Охтамаа) – 63:32' (3x3)

«Металлург» потерпел поражение от ЦСКА — 1:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Капризов (Слепышев, Вей) – 04:32' (5x4)   0:2 Григоренко – 17:26' (4x5)   0:3 Карнаухов (Попов) – 30:39' (5x5)   1:3 Кулёмин (О'Делл, Нестрашил) – 56:40' (5x4)

«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» — 4:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Седлак (Гика, Кэлоф) – 13:15' (5x5)   2:0 Кравцов (Кручинин) – 19:57' (5x4)   2:1 Кугрышев (Бурмистров) – 34:21' (5x5)   2:2 Сошников (Панин, Ларсен) – 49:15' (5x5)   3:2 Бэйлен (Кэлоф) – 58:30' (5x4)   4:2 Косов (Авцин) – 59:22' (en)

«Северсталь» одолела «Адмирал» — 1:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2019, четверг. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Гераськин (Сизов, Яковлев) – 34:58' (5x4)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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