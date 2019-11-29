Коулман — о Гусеве: он один из самых опасных парней в лиге

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Блейк Коулман оценил игру партнёра по команде российского нападающего Никиты Гусева в матче с «Монреаль Канадиенс» (6:4).

«Он очень талантливый. Когда вы играете усердно вокруг него, и он начинает усердно играть, то действительно начинает проявляться его умение. Он один из самых опасных парней в лиге», — приводятся слова Коулмана в официальном «твиттере» «Нью-Джерси Дэвилз».

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев был признан первой звездой матча. На счету игрока три результативные передачи. В нынешнем сезоне игрок провёл 21 матч в НХЛ, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

В следующем матче «Монреаль Канадиенс» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Обе игры состоятся 30 ноября.