Гусев стал первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев был признан первой звездой матча. На счету игрока три результативные передачи. В нынешнем сезоне игрок провёл 21 матч в НХЛ, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

Второй звездой встречи стал форвард «Монреаля» Еспери Котканиеми, который отметился голом и результативной передачей. Третьей звездой признан ещё один нападающий «Нью-Джерси» Трэвис Зейджак, на счету которого гол и две передачи.

В следующем матче «Монреаль Канадиенс» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс». Обе игры состоятся 30 ноября.