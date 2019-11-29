«Спартак» отправился на дальневосточный выезд. Виклунд — в списке травмированных

«Спартак» отправился на выезд по маршруту Хабаровск — Владивосток — Пекин, информирует пресс-служба московского клуба. В состав делегации вошли 28 хоккеистов.

Вратари: Юлиус Гудачек, Никита Беспалов, Павел Хомченко.

Защитники: Андрей Кутейкин, Максим Гончаров, Дмитрий Вишневский, Патрик Херсли, Яков Рылов, Аким Тришин, Дамир Мусин, Александр Никишин, Руслан Педан.

Нападающие: Илья Зубов, Денис Кокарев, Геннадий Столяров, Максим Цыплаков, Каспарс Даугавиньш, Мартиньш Карсумс, Робин Ганзл, Анатолий Никонцев, Илья Талалуев, Михаил Юньков, Александр Хохлачёв, Артём Фёдоров, Илья Аркалов, Михаил Котляревский, Захар Шабловский, Ансель Галимов.

Защитник Тобиас Виклунд внесён в список травмированных. Защитник Евгений Кулик, восстановившийся после повреждения, ближайшие матчи проведёт в составе подмосковного «Химика».