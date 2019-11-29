Чижов: у «Салавата» нет претензий к Метсоле, за пропущенные шайбы отвечают все

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов оценил действия голкипера Юхи Метсолы в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ.
«Наш вратарь Юха Метсола в последнее время не выручает? Знаете, таких профессионалов, как Метсола, ещё нужно поискать. Юха, сразу после подписания с ним контракта, моментально стал своим в «Салавате Юлаеве». Голкипером, которого любит и уважает вся команда, ну а на льду Метсола порой совершает такие сейвы, что ему может позавидовать любой другой вратарь. Вспомните хотя бы прошлогодний плей-офф. Не зря ведь Континентальная лига признала Метсолу лучшим вратарём сезона-2018/19.
У клуба нет никаких претензий к Юхе Метсоле, а за пропущенные шайбы у нас отвечает не только вратарь, но и все без исключения полевые хоккеисты. Тренерский штаб Николая Цулыгина спрашивает со всех. Поэтому мы продолжаем доверять нашему голкиперу, который является одним из лучших в лиге», — сказал Чижов «Чемпионату».
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