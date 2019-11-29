Тренер «Ак Барса»: сегодня состоится возвращение Ткачёва. Планируем Мифтахова

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» анонсировал возвращение Владимира Ткачёва и дебют Амира Мифтахова.

«Приятно, когда мы повторяем какие-то рекорды или ставим новые. Но это, конечно, не основное, главная наша цель – победить в этом поединке. А там как получится, если повторим рекорд – будет здорово.

Сегодня состоится долгожданное возвращение Володи Ткачёва. Большой период времени он провёл вне игры из-за травмы. Также восстановились Кирилл Петров и Патрис Кормье – это важные игроки для нас, которые придают игре команды основательность. Конечно, мы рады, что они наконец-то в составе.

Дебютирует ли сегодня в КХЛ голкипер Мифтахов? Мы планируем», − цитирует Перова пресс-служба клуба.