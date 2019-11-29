Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Металлург» поместил голкипера Галимова в список отказов

«Металлург» поместил голкипера Галимова в список отказов
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» поместил голкипера Станислава Галимова в список отказов, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 31-летний Галимов одержал всего три победы в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропуская в среднем за матч 3,07 шайбы и отражая 90,0% бросков. Последними для Галимова в уральском клубе стали матчи с «Амуром» (2:3) и «Адмиралом» (4:5) на Дальнем Востоке. После поражения во Владивостоке Станислав больше не попадал в заявку «Металлурга».

Российский вратарь в минувшем сезоне защищал ворота «Торпедо». В регулярном чемпионате одержал 13 побед в 28 матчах. В среднем за игру Станислав пропускает 2,65 шайбы и отражает 92,3% бросков. Галимов получил повреждение на первой минуте матча регулярного чемпионата со «Спартаком» и досрочно завершил сезон.

Пресс-служба «Металлурга» — о поражении от «Амура»: спасибо дырявому Стасу
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019