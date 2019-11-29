«Металлург» поместил голкипера Галимова в список отказов

Магнитогорский «Металлург» поместил голкипера Станислава Галимова в список отказов, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне 31-летний Галимов одержал всего три победы в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропуская в среднем за матч 3,07 шайбы и отражая 90,0% бросков. Последними для Галимова в уральском клубе стали матчи с «Амуром» (2:3) и «Адмиралом» (4:5) на Дальнем Востоке. После поражения во Владивостоке Станислав больше не попадал в заявку «Металлурга».
Российский вратарь в минувшем сезоне защищал ворота «Торпедо». В регулярном чемпионате одержал 13 побед в 28 матчах. В среднем за игру Станислав пропускает 2,65 шайбы и отражает 92,3% бросков. Галимов получил повреждение на первой минуте матча регулярного чемпионата со «Спартаком» и досрочно завершил сезон.
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