«Торпедо» — «Динамо» М: стали известны составы команды
Стали известны составы московского «Динамо» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 ноября, начало матча — в 19:00 мск.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
«Торпедо»:
Тихомиров (Мольков);
Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;
Дженовей — Зборовский, Шенфельд — Хауден — Варнаков;
Минеев — Мишарин, Бочаров — Ильин — Веряев;
Меляков, Щехура — Белевич — Гончарук.
«Динамо» (Москва):
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Зайцев, Петерссон — Индрашис — Афиногенов;
Миронов — Огурцов, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Михайлов — Муранов — Ефремов — Григорьев.
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