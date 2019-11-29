«Торпедо» — «Динамо» М: стали известны составы команды

Стали известны составы московского «Динамо» и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 ноября, начало матча — в 19:00 мск.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

«Торпедо»:

Тихомиров (Мольков);

Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;

Дженовей — Зборовский, Шенфельд — Хауден — Варнаков;

Минеев — Мишарин, Бочаров — Ильин — Веряев;

Меляков, Щехура — Белевич — Гончарук.



«Динамо» (Москва):

Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Зайцев, Петерссон — Индрашис — Афиногенов;

Миронов — Огурцов, Брюквин — Игумнов — Алексеев;

Михайлов — Муранов — Ефремов — Григорьев.