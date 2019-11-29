Анисин рассказал, как клубы вынуждают хоккеистов идти на понижение зарплаты

Форвард клуба ВХЛ «Хумо» Михаил Анисин рассказал, как руководители клубов воздействуют на игроков, чтобы заставить спортсменов согласиться на понижение зарплаты.

«Бывали случаи, когда клубное руководство откровенно пользовалось ситуацией. Например, хоккеист едет играть в другой город. Перевозит семью. Естественно, что он не горит желанием после условных двух сезонов срываться с места. Игрок, наоборот, заинтересован продлить соглашение.

И вот подходит момент подписания нового контракта. Генеральный менеджер, зная, что хоккеист уже пустил корни в этом городе, специально занижает сумму заработка. Надеется на то, что спортсмен не захочет срываться с места, перевозить семью, и в конечном счёте примет решение играть за меньшие деньги только для того, чтобы остаться. Многие ребята, особенно семейные, часто соглашаются. Сейчас принято говорить, что это бизнес», — цитирует Анисина РИА «Новости».