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«Локомотив» — «Динамо» Мн: Паре получил «5+20» за удар клюшкой

«Локомотив» — «Динамо» Мн: Паре получил «5+20» за удар клюшкой
Хоккей 0

Во втором периоде матча Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» — «Динамо» Минск форвард гостей Франсис Паре получил удаление до конца матча. Хоккеист получил от судей штраф «5+20» за удар клюшкой по рукам Якуба Накладала.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив»:

Лазушин (Коновалов);
Рафиков — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;
Кронвалль — Накладал, Пяаярви — Ландер — Кудрявцев;
Черепанов — Савченко, Денисенко — Да Коста — Е. Аверин;
Мисюль, Ильенко — Свитов — Полунин — Красковский.

«Динамо» (Минск):

Энрот (Тэйлор);
Крыскин — Знахаренко, Дадонов — Спунер — Пулккинен;
Евенко — Денисов, А. Костицын — Ковыршин — Демков;
Готовец — Ерёменко, Мартынов — Паре — Принс;
Грецкий, Дюков, Павлович — Китаров — Когалев.

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