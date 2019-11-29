«Локомотив» — «Динамо» Мн: Паре получил «5+20» за удар клюшкой

Во втором периоде матча Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» — «Динамо» Минск форвард гостей Франсис Паре получил удаление до конца матча. Хоккеист получил от судей штраф «5+20» за удар клюшкой по рукам Якуба Накладала.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив»:

Лазушин (Коновалов);

Рафиков — Осипов, Каюмов — Алексеев — Коваленко;

Кронвалль — Накладал, Пяаярви — Ландер — Кудрявцев;

Черепанов — Савченко, Денисенко — Да Коста — Е. Аверин;

Мисюль, Ильенко — Свитов — Полунин — Красковский.



«Динамо» (Минск):

Энрот (Тэйлор);

Крыскин — Знахаренко, Дадонов — Спунер — Пулккинен;

Евенко — Денисов, А. Костицын — Ковыршин — Демков;

Готовец — Ерёменко, Мартынов — Паре — Принс;

Грецкий, Дюков, Павлович — Китаров — Когалев.