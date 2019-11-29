Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по очкам за ноябрь

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил новый клубный рекорд. Россиянин стал первым игроком в истории франшизы, который набрал 23 и более очков в ноябре, сообщает пресс-служба «Рейнджерс».

Панарин набрал очередное очко в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» — российский форвард во втором периоде помог отличиться Филипу Хитилу.

В середине второго периода «Нью-Йорк Рейнджерс» ведёт со счётом 2:0. В первом периоде гостей вперёд вывел другой российский форвард — Павел Бучневич.

В текущем сезоне в 24 матчах Панарин набрал 33 (12+21) очка. Также российский форвард заработал 10 минут штрафа.