Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по очкам за ноябрь
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин установил новый клубный рекорд. Россиянин стал первым игроком в истории франшизы, который набрал 23 и более очков в ноябре, сообщает пресс-служба «Рейнджерс».
Панарин набрал очередное очко в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» — российский форвард во втором периоде помог отличиться Филипу Хитилу.
В середине второго периода «Нью-Йорк Рейнджерс» ведёт со счётом 2:0. В первом периоде гостей вперёд вывел другой российский форвард — Павел Бучневич.
В текущем сезоне в 24 матчах Панарин набрал 33 (12+21) очка. Также российский форвард заработал 10 минут штрафа.
- 29 ноября 2019
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