2 очка Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Даллас»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на площадке 15 минут и 11 секунд. Россиянин отметился голевой передачей на Райана О'Райлли и забросил шайбу в пустые ворота за три секунды до окончания основного времени матча. Форвард закончил встречу с показателем полезности «+2».

Барбашев прервал 8-матчевую серию без голов. Теперь на счету россиянина 12 (3+9) очков в 27 матчах сезона.

Видео голевой передачи Барбашёва на О'Райлли можно посмотреть в твиттере «Сент-Луиса».

Российские игроки «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями в этом матче не отметились. Радулов провёл на льду 20 минут и 5 секунд и закончил матч с показателем полезности «-2». Гурьянов получил 10 минут и 25 секунд игрового времени, завершив встречу с коэффициентом полезности «0». Антон Худобин остался в запасе «Старз» на этот матч

В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Даллас Старз» встретится с «Миннесотой Уайлд».