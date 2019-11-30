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2 очка Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Даллас»

2 очка Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Даллас»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на площадке 15 минут и 11 секунд. Россиянин отметился голевой передачей на Райана О'Райлли и забросил шайбу в пустые ворота за три секунды до окончания основного времени матча. Форвард закончил встречу с показателем полезности «+2».

Барбашев прервал 8-матчевую серию без голов. Теперь на счету россиянина 12 (3+9) очков в 27 матчах сезона.

Видео голевой передачи Барбашёва на О'Райлли можно посмотреть в твиттере «Сент-Луиса».

Российские игроки «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями в этом матче не отметились. Радулов провёл на льду 20 минут и 5 секунд и закончил матч с показателем полезности «-2». Гурьянов получил 10 минут и 25 секунд игрового времени, завершив встречу с коэффициентом полезности «0». Антон Худобин остался в запасе «Старз» на этот матч

В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» сыграет с «Питтсбург Пингвинз», а «Даллас Старз» встретится с «Миннесотой Уайлд».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Парэйко (О'Райлли, Перрон) – 15:41' (5x5)   1:1 Хинц (Комо, Полак) – 56:49' (5x5)   1:2 О'Райлли (Барбашев, Боумистер) – 57:07' (5x5)   1:3 Барбашев (Перрон, Шенн) – 59:57' (en)
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