Продлит ли «Салават Юлаев» серию поражений «Металлурга» до шести матчей?

Сегодня, 30 ноября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча регулярного чемпионата.
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
– «Амур» – «Спартак»;
– «Куньлунь Ред Стар» – «Авангард»;
– «Металлург» – «Салават Юлаев»;
– «Динамо» Рига – «СКА»;
Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.
Центральный матч дня состоится в Магнитогорске, где «Металлург» примет «Салават Юлаев». Команда Ильи Воробьёва постарается прервать 5-матчевую серию поражений. Последовательно уральцы потерпели поражения в матчах с «Куньлунь Ред Стар» (1:3), «Амуром» (2:3) и «Адмиралом» (4:5). По возвращении в Магнитогорск уральцы потерпели ещё два поражения, в овертайме уступив «Барысу» (1:2 ОТ) и ЦСКА (1:3). Последнюю победу уральцы одержали 15 ноября в матче с «Сочи» (1:0).
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