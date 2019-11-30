«Амур» разгромил «Спартак», забросив четыре шайбы за пять минут

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал в Хабаровске столичный «Спартак». Встреча завершилась уверенной победой команды Александра Гулявцева — 5:0.



Уже на шестой минуте «Амур» усилиями Гинека Зогорны вышел вперёд, и такой счёт продержался вплоть до середины третьего периода. С 50-й по 55-ю минуту матча хозяева четырежды поразили ворота Никиты Беспалова. Поочерёдно отличились Карилл Рассказов, Никита Камалов, Денис Голубев и Владислав Ушенин.



Таким образом, «Амур» прервал победную серию «Спартака», которая до сегодняшнего матча насчитывала четыре матча. 2 декабря столичная команда проведёт выездной матч с «Адмиралом», а хабаровский клуб в тот же день встретится с «Авангардом».