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«Амур» разгромил «Спартак», забросив четыре шайбы за пять минут

«Амур» разгромил «Спартак», забросив четыре шайбы за пять минут
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал в Хабаровске столичный «Спартак». Встреча завершилась уверенной победой команды Александра Гулявцева — 5:0.

Уже на шестой минуте «Амур» усилиями Гинека Зогорны вышел вперёд, и такой счёт продержался вплоть до середины третьего периода. С 50-й по 55-ю минуту матча хозяева четырежды поразили ворота Никиты Беспалова. Поочерёдно отличились Карилл Рассказов, Никита Камалов, Денис Голубев и Владислав Ушенин.

Таким образом, «Амур» прервал победную серию «Спартака», которая до сегодняшнего матча насчитывала четыре матча. 2 декабря столичная команда проведёт выездной матч с «Адмиралом», а хабаровский клуб в тот же день встретится с «Авангардом».

КХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 0
Спартак
Москва
1:0 Зогорна (Васильев, Зогорна) – 05:33' (5x5)   2:0 Рассказов (Железков, Руденков) – 49:52' (5x5)   3:0 Камалов (Ушенин Вячеслав, Ушенин Владислав) – 52:12' (5x5)   4:0 Голубев (Зогорна, Зогорна) – 54:22' (5x5)   5:0 Ушенин Владислав – 54:47' (5x5)
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