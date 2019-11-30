Плющев: появление Хабибулина и Ларионова увеличит внимание к «молодёжке»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал изменения в тренерском штабе молодёжной сборной России. Напомним, сегодня было объявлено, что в штаб команды вошли Игорь Ларионов и Николай Хабибулин.
«Молодёжная сборная России всегда пользовалась огромным интересом не только среди хоккейных функционеров и тренеров, но и среди простых болельщиков. Знаю это не понаслышке, потому как долгое время тренировал молодёжную сборную России. С появлением в штабе таких авторитетных в прошлом хоккеистов, как Игорь Ларионов и Николай Хабибулин, к нашей сборной будет ещё большее внимание. Оба они отлично знают североамериканский хоккей, а значит, сборные США и Канады будут разобраны по косточкам. ФХР совершенно правильно усилила штаб нашей команды. Меньше месяца осталось до старта молодёжного чемпионата мира. Его мы давно не выигрывали. Пора прервать эту неудачную серию», — рассказал Плющев «Чемпионату».
- 30 ноября 2019
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