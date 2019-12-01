Хет-трик Овечкина и 3 передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Форвард Евгений Кузнецов отметился тремя результативными передачами. Защитник Дмитрий Орлов провёл на площадке 19 минут и 50 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов пропустил 2 гола и совершил 25 сейвов.
Таким образом, «Детройт» потерпел девятое поражение кряду. «Вашинтон» в свою очередь одержал третьею победу подряд.
В следующем матче «Детройт» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Вашингтон» встретится с «Сан-Хосе Шаркс».
В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 2:1. Нападающий «Торонто» Илья Михеев завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
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