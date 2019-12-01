Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хет-трик Овечкина и 3 передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Хет-трик Овечкина и 3 передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Детройт»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Форвард Евгений Кузнецов отметился тремя результативными передачами. Защитник Дмитрий Орлов провёл на площадке 19 минут и 50 секунд и не отметился результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов пропустил 2 гола и совершил 25 сейвов.

Таким образом, «Детройт» потерпел девятое поражение кряду. «Вашинтон» в свою очередь одержал третьею победу подряд.

В следующем матче «Детройт» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Вашингтон» встретится с «Сан-Хосе Шаркс».

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 2:1. Нападающий «Торонто» Илья Михеев завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Фаббри (Ларкин, Задина) – 11:47' (5x4)   1:1 Оши (Врана, Кузнецов) – 22:19' (5x4)   1:2 Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 29:21' (5x5)   1:3 Уилсон (Овечкин, Кузнецов) – 54:23' (5x5)   2:3 Гленденинг (Бертуцци, Грин) – 54:32' (5x5)   2:4 Овечкин (Оши, Гудас) – 58:25' (en)   2:5 Овечкин – 59:05' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Нюландер (Мэттьюс, Таварес) – 25:30' (5x4)   1:1 Ристолайнен (Монтур, Айкел) – 46:58' (5x5)   2:1 Таварес (Капанен, Юнссон) – 61:45' (3x3)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019