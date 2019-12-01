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Гол Прохоркина помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Виннипег»

Гол Прохоркина помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Виннипег»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кинг» Николай Прохоркин записал на свой счёт гол.

«Лос-Анджелес» одержал вторую победу за последние три игры. «Виннипег» в свою очередь прервал трёхматчевую победную серию.

В следующем матче «Лос-Анджелес» встретится с «Анахайм Дакс», а «Виннипег» сыграет с «Даллас Старз».

В параллельном матче Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Райан (Браун) – 07:34' (5x5)   2:0 Прохоркин (Льюис, Ладю) – 12:12' (5x5)   2:1 Рослович (Пулман, Элерс) – 44:18' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Грейовак (Пирсон, Годетт) – 03:31' (5x4)   0:2 Пирсон (Миллер) – 13:32' (4x5)   1:2 Макдэвид (Бир, Ганье) – 14:14' (5x5)   2:2 Кассиан (Макдэвид) – 25:05' (5x5)   2:3 Пирсон (Хорват, Хьюз) – 33:47' (5x5)   2:4 Эрикссон (Хорват, Пирсон) – 38:04' (5x5)   2:5 Ливо (Хорват, Виртанен) – 41:21' (5x5)
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