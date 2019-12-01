Гол Прохоркина помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Виннипег»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кинг» Николай Прохоркин записал на свой счёт гол.

«Лос-Анджелес» одержал вторую победу за последние три игры. «Виннипег» в свою очередь прервал трёхматчевую победную серию.

В следующем матче «Лос-Анджелес» встретится с «Анахайм Дакс», а «Виннипег» сыграет с «Даллас Старз».

В параллельном матче Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.