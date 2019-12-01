Тренер «Филадельфии»: не думал, что в репертуаре Проворова есть такой финт

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо прокомментировал гол защитника Ивана Проворова в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ).



На первой минуте дополнительного времени российский защитник совершил эффектный проход через всю площадку, по пути «раздел» финтом нападающего Макса Доми, вырулил на пятачок и переиграл голкипера Кейта Кинкейда. Пресс-служба НХЛ «обыграла» шайбу Проворова, словно гол из компьютерной игры.

«Не думал, что в его репертуаре есть такой финт. Безусловно, это было классное движение и важный гол. Это уже пятый матч за семь с половиной дней, и очень приятно выиграть после раннего гола соперника и шайбы, которую Брайан Эллиотт хотел бы вернуть», — цитирует Виньо пресс-служба НХЛ.