Тренер «Филадельфии»: не думал, что в репертуаре Проворова есть такой финт
Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо прокомментировал гол защитника Ивана Проворова в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ).
На первой минуте дополнительного времени российский защитник совершил эффектный проход через всю площадку, по пути «раздел» финтом нападающего Макса Доми, вырулил на пятачок и переиграл голкипера Кейта Кинкейда. Пресс-служба НХЛ «обыграла» шайбу Проворова, словно гол из компьютерной игры.
«Не думал, что в его репертуаре есть такой финт. Безусловно, это было классное движение и важный гол. Это уже пятый матч за семь с половиной дней, и очень приятно выиграть после раннего гола соперника и шайбы, которую Брайан Эллиотт хотел бы вернуть», — цитирует Виньо пресс-служба НХЛ.
Проворов — о прекрасном голе: у меня были время и скорость. Решил попробовать
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