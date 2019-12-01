Иванов и Афанасьев вернулись в расположение «Локомотива» из «Бурана»

Нападающий Георгий Иванов и защитник Максим Афанасьев вернулись в расположение «Локомотива» из «Бурана», информирует пресс-служба ярославского клуба.
21-летний Афанасьев в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ сделал одну голевую передачу при полезности «-3». За матч Максим играл чуть больше 10 минут. В девяти матчах регулярного чемпионата ВХЛ забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи при полезности «+5». Афанасьев играл чуть меньше 19 минут за матч.
21-летний Иванов в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил одну шайбу и сделал две передачи при полезности «-3». Георгий проводил на площадке чуть больше 13 минут в матче. В пяти матчах регулярного чемпионата ВХЛ забросил одну шайбу при полезности «0» и играя чуть более 17 минут за матч.
- 1 декабря 2019
-
14:01
-
13:55
-
13:40
-
13:20
-
13:02
-
12:49
-
12:31
-
12:15
-
12:00
-
11:32
-
11:15
-
11:00
-
10:34
-
10:32
-
10:21
-
10:05
-
09:45
-
09:20
-
09:11
-
09:10
-
09:01
-
08:45
-
08:33
-
08:11
-
08:02
-
07:53
-
07:39
-
07:17
-
07:15
-
07:00
-
07:00
-
06:49
-
06:48
-
06:43
-
06:25