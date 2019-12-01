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Иванов и Афанасьев вернулись в расположение «Локомотива» из «Бурана»

Иванов и Афанасьев вернулись в расположение «Локомотива» из «Бурана»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Георгий Иванов и защитник Максим Афанасьев вернулись в расположение «Локомотива» из «Бурана», информирует пресс-служба ярославского клуба.

21-летний Афанасьев в девяти матчах регулярного чемпионата КХЛ сделал одну голевую передачу при полезности «-3». За матч Максим играл чуть больше 10 минут. В девяти матчах регулярного чемпионата ВХЛ забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи при полезности «+5». Афанасьев играл чуть меньше 19 минут за матч.

21-летний Иванов в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил одну шайбу и сделал две передачи при полезности «-3». Георгий проводил на площадке чуть больше 13 минут в матче. В пяти матчах регулярного чемпионата ВХЛ забросил одну шайбу при полезности «0» и играя чуть более 17 минут за матч.

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