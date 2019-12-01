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«Локомотив» — «Автомобилист»: стартовые составы

«Локомотив» — «Автомобилист»: стартовые составы
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 16:00 мск.

«Локомотив»:

Коновалов (Лазушин);
Рафиков — Осипов, Каюмов — Алексеев — Каваленко;
Кронвалль — Савченко, Пяярви — Ландер — Кудрявцев;
Черепанов — Сидоров, Денисенко — Да Коста — Е. Аверин;
Иванов — Мисюль, Красковский — Апальков — Полунин.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин)
Гуркин — Вишневский, Доус — Мэйсек — Секстон;
Бодров — Стасенко, Мозер — Холланд — Обидин;
Батыршин — Трямкин, Белоусов — Литовченко — Гареев;
Мамкин — Валитов, Ивашов — Хрипунов — Овчинников.

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