«Локомотив» — «Автомобилист»: стартовые составы
Стали известны составы ярославского «Локомотива» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 16:00 мск.
«Локомотив»:
Коновалов (Лазушин);
Рафиков — Осипов, Каюмов — Алексеев — Каваленко;
Кронвалль — Савченко, Пяярви — Ландер — Кудрявцев;
Черепанов — Сидоров, Денисенко — Да Коста — Е. Аверин;
Иванов — Мисюль, Красковский — Апальков — Полунин.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин)
Гуркин — Вишневский, Доус — Мэйсек — Секстон;
Бодров — Стасенко, Мозер — Холланд — Обидин;
Батыршин — Трямкин, Белоусов — Литовченко — Гареев;
Мамкин — Валитов, Ивашов — Хрипунов — Овчинников.
- 1 декабря 2019
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