«Локомотив» — «Автомобилист»: стартовые составы

Стали известны составы ярославского «Локомотива» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 16:00 мск.



«Локомотив»:



Коновалов (Лазушин);

Рафиков — Осипов, Каюмов — Алексеев — Каваленко;

Кронвалль — Савченко, Пяярви — Ландер — Кудрявцев;

Черепанов — Сидоров, Денисенко — Да Коста — Е. Аверин;

Иванов — Мисюль, Красковский — Апальков — Полунин.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин)

Гуркин — Вишневский, Доус — Мэйсек — Секстон;

Бодров — Стасенко, Мозер — Холланд — Обидин;

Батыршин — Трямкин, Белоусов — Литовченко — Гареев;

Мамкин — Валитов, Ивашов — Хрипунов — Овчинников.