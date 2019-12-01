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«Авангард» подтвердил подписание Гарипова

«Авангард» подтвердил подписание Гарипова
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» объявил о подписании контракта с экс-голкипером «Ак Барса», обладателем Кубка Гагарина — 2018 Эмилем Гариповым. Контракт с 28-летним хоккеистом рассчитан на один год, сообщает официальный сайт клуба.

С декабря 2018 года 28-летний хоккеист не принимал участия в официальных матчах из-за травмы спины. В нынешнем сезоне Гарипов был третьим вратарём казанской команды — после шведа Адама Рейдеборна и Тимура Билялова, который недавно побил рекорд КХЛ и чемпионатов России по продолжительности «сухой» серии.

Гарипов провёл в «Ак Барсе» девять лет, сыграл 252 матча, выиграл 141, 21 провёл на ноль при коэффициенте надёжности 1,89 и 93,3% отражённых бросков – это лучшие показатели клуба в КХЛ среди вратарей. В сезоне-2017/18 Эмиль, вместе с завоеванием Кубка Гагарина, стал лучшим вратарём финальной серии.

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