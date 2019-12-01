Мартемьянов: конечно, нам помогло удаление игрока «Локомотива»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Локомотивом» (1:0).



«Поздравляю всё хоккейное сообщество с Днём хоккея – это хороший праздник. Ожидали, что сегодня будет штурм, но парни вышли заряженные на игру. Первый период играли неплохо. Конечно, немного подломили два ненужных удаления, но мы выстояли. Соперник во второй двадцатиминутке захватил игру полностью. Нам, конечно, помогло удаление игрока «Локомотива», наш хоккеист получил сотрясение в этом эпизоде.

В третьем периоде играли по счёту. Я благодарен команде и нашему вратарю, который сыграл на ноль. Считаю, что мы эту победу выстрадали и заслужили.



«Локомотив» спешил забить, играл в прессинг – мы это разбирали и подготовились. Постарались центр закрыть, но моменты были. Конечно, любая команда хочет сместить атаки к бортам, и у нас это получилось», — передаёт слова Андрея Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.