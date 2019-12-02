Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Болельщики организовали драку на стадионе во время матча «Айлендерс»

Болельщики организовали драку на стадионе во время матча «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с участием «Нью-Йорк Айлендерс» и «Коламбус Блю Джекетс» на трибунах стадиона состоялась драка. «Островитяне» одержали победу со счётом 2:0.

В начале третьего периода встречи, которая состоялась в Нью-Йорке, болельщики вступили в кулачный бой прямо на арене. Поединок с участием нескольких фанатов оказался непродолжительным.

Посмотреть видео можно в «твиттере».

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 30 сейвов. Воспитанник ярославского хоккея занял место в воротах на 15-й минуте матча, сменив получившего травму Томаса Грайсса. Немецкий голкипер успел отразить девять бросков.

Варламов и Грайсс оформили третий комбинированный шат-аут в истории «Айлендерс». В 1977 году подобный матч провели Билли Смит и Горан Гогоста, а спустя 21 год — Томми Сало и Уэйд Флэхерти.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019