Болельщики организовали драку на стадионе во время матча «Айлендерс»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с участием «Нью-Йорк Айлендерс» и «Коламбус Блю Джекетс» на трибунах стадиона состоялась драка. «Островитяне» одержали победу со счётом 2:0.



В начале третьего периода встречи, которая состоялась в Нью-Йорке, болельщики вступили в кулачный бой прямо на арене. Поединок с участием нескольких фанатов оказался непродолжительным.

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Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 30 сейвов. Воспитанник ярославского хоккея занял место в воротах на 15-й минуте матча, сменив получившего травму Томаса Грайсса. Немецкий голкипер успел отразить девять бросков.



Варламов и Грайсс оформили третий комбинированный шат-аут в истории «Айлендерс». В 1977 году подобный матч провели Билли Смит и Горан Гогоста, а спустя 21 год — Томми Сало и Уэйд Флэхерти.