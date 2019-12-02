На Матч звёзд КХЛ выбраны три белоруса и вратарь минского «Динамо» Энрот
Результаты голосования, в ходе которого болельщики выбирали участников грядущего Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги, получились несколько неожиданными.
На Матч звёзд выбраны сразу два хоккеиста минского «Динамо», занимающего последнюю строчку в Западной конференции, — голкипер Юнас Энрот и нападающий Вячеслав Грецкий, в активе которого только восемь матчей в КХЛ и ни одной заброшенной шайбы. Также на Матч звёзд попали ещё два белоруса: защитник «Витязя» Илья Шинкевич и защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель.
По итогам голосования, которое стартовало 18 ноября и продолжалось в течение 14 дней, любители хоккея определяли по три игрока (вратарь, защитник и нападающий) в команду каждого дивизиона.
Грецкий рвётся на Матч звёзд КХЛ. У неожиданного лидера 0 очков в сезоне
Можно попасть на главное хоккейное шоу сезона, даже если ты не звезда. Джон Скотт подтвердит.
- 2 декабря 2019
-
15:35
-
15:30
-
15:21
-
14:57
-
14:53
-
14:42
-
14:16
-
14:14
-
13:54
-
13:37
-
13:07
-
12:49
-
12:41
-
12:37
-
12:26
-
12:00
-
11:51
-
11:44
-
11:43
-
11:21
-
10:58
-
10:28
-
10:15
-
09:57
-
09:34
-
09:10
-
08:59
-
08:43
-
08:36
-
08:30
-
08:08
-
07:48
-
06:23
-
05:57
-
03:14
Партнерский контент