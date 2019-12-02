На Матч звёзд КХЛ выбраны три белоруса и вратарь минского «Динамо» Энрот

Результаты голосования, в ходе которого болельщики выбирали участников грядущего Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги, получились несколько неожиданными.



На Матч звёзд выбраны сразу два хоккеиста минского «Динамо», занимающего последнюю строчку в Западной конференции, — голкипер Юнас Энрот и нападающий Вячеслав Грецкий, в активе которого только восемь матчей в КХЛ и ни одной заброшенной шайбы. Также на Матч звёзд попали ещё два белоруса: защитник «Витязя» Илья Шинкевич и защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель.



По итогам голосования, которое стартовало 18 ноября и продолжалось в течение 14 дней, любители хоккея определяли по три игрока (вратарь, защитник и нападающий) в команду каждого дивизиона.

Грецкий рвётся на Матч звёзд КХЛ. У неожиданного лидера 0 очков в сезоне Можно попасть на главное хоккейное шоу сезона, даже если ты не звезда. Джон Скотт подтвердит.