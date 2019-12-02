Защитника «Локомотива» Кронвалля дисквалифицировали на два матча КХЛ

Защитник «Локомотива» Стаффан Кронвалль был дисквалифицирован на два матча Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба КХЛ.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги
Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата «Локомотив» — «Автомобилист». В середине второго периода Кронвалль атаковал соперника не по правилам.
Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
В итоге Кронвалль был наказан по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею). Помимо дисквалификации ему также придётся заплатить денежный штраф.
«Локомотив» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Кронвалль в текущем сезоне принял участие в 24 матчах и набрал 5 (0+5) очков при 43 минутах штрафа.
- 2 декабря 2019
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